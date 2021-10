Notte di fuoco a Roma, brucia il "ponte di ferro sul Tevere": 180 famiglie senza corrente

Notte di fuoco a Roma. Fiamme altissime, il fumo che ha avvolto la zona e ancora prima la corrente saltata. Sabato sera drammatico per la zona Ostiense dove un incendio ha devastato il ponte dell'Industria, struttura in ferro sul Tevere (da qui il nome con cui tutti i romani lo conoscono, "ponte di ferro") che collega i quartiere Marconi e Ostiense.

In meno di due ore l'incendio è stato domato. Quel che resta è un bilancio che per fortuna non vede feriti, ma che lascia numerose famiglie senza corrente e un intero quadrante isolato in termini di viabilità. Il ponte risulta transitabile a piedi, ma i crolli di alcune parte laterali hanno porato alla chiusura.

L'incendio

Ad andare a fuoco la parte laterale del ponte che è quella dove passano cavi elettrici e tubature del gas. Proprio quest'ultimo aspetto ha complicato e non poco le operazioni di spegnimento. Racconta un testimone: "Mancavano pochi minuti alle 23, quando è andata via la corrente e all'improvviso abbiamo sentito un odore fortissimo di gas. Ci siamo affacciati alla finestra e abbiamo visto fiamme altissime sul ponte". A parlare all'Adnkronos è Massimiliano, impiegato di 55 anni, residente in una delle palazzine in via del Ponte Fluviale in zona Ostiense, a pochi metri da dove il ponte dell'Industria è stato divorato dalle fiamme. "Un incendio devastante. La nostra paura era per le fiamme partite dalle sterpaglie, che hanno bruciato le tubature della corrente e del gas", aggiunge.

Le cause

Sulle cause al momento sono in corso accertamenti da parte dei vigili del fuoco. Ad aggravarne la portata "l'interessamento delle tubature di gas e corrente", ha spiegato Francesco Notaro, comandante provinciale dei vigili del fuoco. I primi ad intervenire sono stati i carabinieri., con una pattuglia della Compagnia di Roma Trastevere che era casualmente in transito.

Famiglie senza corrente

Domate le fiamme e accertata per fortuna l'assenza di feriti, rimangono le 180 famiglie senza utenze, corrente e gas. La chiusura al traffico inoltre porterà ad inevitabili disagi al traffico. La struttura, lunga oltre 130 metri, era stata realizzata intorno al 1860. Una parte è crollata tra le fiamme, ma secondo chi è intervenuto, spento il rogo, nelle prossime ore bisognerà fare approfonditi accertamenti prima di prendere qualsiasi decisione sul futuro del ponte: il calore, infatti, potrebbe averne compromesso del tutto la stabilità.

Il presidente dell'VIII municipio Amedeo Ciaccheri

"Il disastro è stato il fatto che l'incendio ha coinvolto le condutture del gas e dell'elettricità, ma il problema è stato anche il coordinamento, perchè è mancato il nulla osta ai Vigili del fuoco sull'interruzione di questi servizi. Hanno deciso di intervenire comunque e hanno spento le fiamme. Il ritardo è stato dovuto al fatto che non c'è una agenzia che coordini le emergenze in città. Adesso, comunque, è urgente un intervento Acea per mettere in sicurezza e ripristinare le utenze", ha detto Amedeo Ciaccheri, presidente dell'VIII Municipio, presente al 'Ponte di ferro'.

Raggi

Sul posto anche la sindaca di Roma Virginia Raggi: "Al momento quello che possiamo dire è che chiaramente stringe il cuore vedere così un pezzo di storia. Ovviamente ci mettiamo immediatamente al lavoro, già domani mattina è stato convocato il Coc, il Comitato operativo comunale, per cercare di ripristinare quanto prima tutti i servizi, come il gas e la luce. Poi dovremmo fare una verifica sulla stabilità del ponte e cercheremo, al netto di quello che ci diranno queste indagini, di aprire quanto prima la viabilità. Al momento non ci sono maggiori informazioni".