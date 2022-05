E' scoppiato un incendio sotto il Ponte della Musica a Roma

Un incendio è divampato nella zona del Ponte della Musica a Roma nel pomeriggio di oggi 13 maggio. Gli agenti della polizia locale di Roma Capitale sono intervenuti sul posto e hanno proceduto a mettere in sicurezza il ponte, evacuando le persone presenti sopra la struttura.

Le pattuglie hanno interdetto il passaggio sul ponte, ed evacuato anche la zona sottostante, dove erano presenti diversi ragazzi impegnati in attività sportive, per consentire le operazioni di spegnimento da parte dei Vigili del Fuoco. Dalle prime notizie, non risulterebbero feriti. Sono in corso gli accertamenti tecnici da parte dei vigili del fuoco per stabilire le cause di entrambi gli incendi e la valutazione dei danni. Il ponte è stato riaperto al termine delle operazioni.

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, sull'incendio ha rilanciato un'operazione di bonifica dell'area.“Dopo il mio incontro coi cittadini al Ponte della Musica, è scoppiato un incendio nel sotto ponte, che ha coinvolto le sterpaglie presenti sulla banchina. Per fortuna l’incendio è stato domato repentinamente dai vigili del fuoco, che ringrazio per la rapidità del loro intervento, che ha scongiurato gravi danni a cose o persone. Questo evento conferma la necessità di intervenire per bonificare e riqualificare tutta l’area per garantirne l’utilizzo in piena sicurezza”, ha detto il primo cittadino della Capitale.