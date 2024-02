Yacht e barche a fuoco nel porto di San Felice Circeo: cos'è successo

Fiamme nel porto turistico di San Felice Circeo, in provincia di Latina, dove diverse imbarcazioni sono andate a fuoco. Il rogo si è sviluppato sabato sera, poco dopo le 20, e avrebbe coinvolto prima uno yacht di almeno venti metri per poi estendersi, probabilmente a causa del vento, anche a due barche vicine.

Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia locale. "Le operazioni di spegnimento stanno andando avanti a fatica - ha detto ieri sera la sindaca del comune laziale, Monia di Cosimo - perché sono ostacolate dal maltempo". L'incendio è stato poi domato intorno alle 22.30, ma i lavori di messa in sicurezza dell'area sono proseguiti fino a domenica mattina. Le cause del rogo sono ignote. Le ipotesi però sarebbero due: un atto doloso o un corto circuito. Al momento non c'è una stima dei danni che però si sospettano ingenti.

(Video in alto dalla pagina Facebook 'Sei di Terracina se').