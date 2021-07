Pullman con a bordo 25 ragazzini va a fuoco in galleria: sono tutti salvi

Illeso anche l'autista del mezzo. L'incendio, di cui non si conoscono le cause, si è verificato questa mattina sulla statale 36, nel Lecchese

Paura sulla Strada Statale 36, in provincia di Lecco, dove un pullman ha preso fuoco questa mattina mentre si trovava all'interno della galleria Fiumelatte, nel territorio comunale di Varenna. L'allarme è scattato intorno alle 9.45. Il mezzo andato in fiamme, diretto a Colico, trasportava 25 ragazzini di età compresa tra i 14 e i 16 anni e l'autista. Nessuno per fortuna è rimasto ferito in modo serio. Secondo le prime ricostruzioni, l'autista si sarebbe accorto che qualcosa non andava e avrebbe fatto scendere i giovani, mettendoli così al sicuro.

Sul posto, allertate da una chiamata al 112, si sono portate ben cinque squadre del Comando Provinciale di Lecco dei Vigili del Fuoco, giunta dalle centrale di piazza Bione e dal Distaccamento Volontari di Bellano, che hanno portato spento le fiamme e spostato il pullman in una zona sicura.

Nessuna delle persone a bordo ha necessitato del ricovero in ospedale. Sul posto, in ogni caso, sono fatte giungere le squadre dei volontari del Soccorso Bellanese, del Soccorso degli Alpini di Mandello del Lario, un'automedica, un'autoambulanza e l'elicottero fatto decollare dalla base del Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Allertati anche gli agenti della Polizia Stradale. Intorno alle 12.30 la carreggiata è stata riaperta al traffico veicolare.