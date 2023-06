L'impressionante incendio che ha devastato un'azienda nella notte: foto e video

Le foto dal posto e i video pubblicati da ParmaToday sono francamente impressionanti. Un maxi rogo è divampato poco prima di mezzanotte, ed è stato visibile per ore da grande distanza.

Il grosso incendio si è sviluppato in via Don Milani a Sanguinaro, frazione di Fontanellato, in provincia di Parma. Sul posto sono accorse diverse squadre dei vigili del fuoco - in arrivo da Parma, Fidenza, Fiorenzuola e Piacenza - che hanno operato a lungo per domare le fiamme che hanno avvolto un'azienda che produce bancali. In fiamme sono andati proprio migliaia di bancali accatastati che si trovavano nel cortile della ditta "Repal". Anche un tir, nel cortile, è andato distrutto nel rogo.

Sul posto nel giro di pochi minuti sono accorsi anche i carabinieri della radiomobile di Fidenza che hanno avviato le indagini. Non sono affatto chiare al momento le cause dell'incendio. Non si registrano feriti, ma sul posto per ogni evenienza sono arrivate le ambulanze della Croce Rossa di Fontevivo.

Le fiamme altissime erano visibili nel buio della notte dalla via Emilia. Sul posto anche sindaco di Fontevivo e vicesindaco di Fontanellato.

