Violento incendio in casa, le fiamme distruggono tutto: morto un uomo

Un incendio, le cui cause sono ancora da verificare, è divampato all'alba di sabato 28 ottobre all'interno di un appartamento al piano terra di via Aurelio Saffi, tra Monteverde e Trastevere, a Roma. Un uomo, cittadino italiano di 50 anni, è morto.

Incendio a Monteverde

Tragedia all'alba del 28 ottobre in via Aurelio Saffi 4, tra i quartieri di Monteverde Vecchio e Trastevere. Un italiano di 50 anni, che si trovava all'interno di un appartamento al pianterreno, è rimasto intrappolato ed è morto a causa di un incendio che ha velocemente divorato l'immobile. Con lui c'era anche un cane, rimasto illeso.

Morto un uomo

Sul posto, intorno alle 4.30 del mattino, sono intervenute le squadre 9A e 4A dei Vigili del Fuoco. Gli operatori sono entrati sia dalla porta sia dalla finestra, con le fiamme che si erano ormai propagate ovunque, nel tentativo di mettere in salvo la persona che si trovava all'interno. Una volta tirato fuori, il personale sanitario del 118 accorso in via Saffi ha potuto solamente constatare il decesso del 50enne. Sul luogo della tragedia anche agenti della Polizia di Stato.

Segui Today anche sul nuovo canale WhatsApp