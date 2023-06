Roma, va in fiamme un palazzo: un morto e decine di feriti

Fumo nero da lontano, le fiamme che avvolgono un palazzo, il terrore all'interno. Pomeriggio di paura a Roma, dove un edificio ha preso fuoco, intorno alle 14, in zona Colli Aniene. Pesante il bilancio di vittime e feriti che si è aggravato con il ritrovamento durante le operazioni d'intervento dei soccorsi del corpo di un ragazzo privo di vita: un morto, dieci ustionati - fra cui 3 in gravi condizioni - e dieci persone intossicate, tutte trasportate dalle ambulanze del 118 in diversi ospedali della Capitale.

Cosa è successo

Secondo quanto si apprende le fiamme sarebbero scaturite in un edificio oggetto di lavori, con il fuoco che avrebbe preso il via da una coibentazione esterna. In pochi minuti le fiamme hanno avvolto la struttura, in uno scenario drammatico. Tanto è bastato perché la notizia rimbalzasse sui social con immagini drammatiche. Nel frattempo i vigili del fuoco sono accorsi in zona, mettendo in salvo i residenti, gran parte dei quali si era già riversata terrorizzata in strada.

Intossicati e ustionati: il bilancio

Una ventina gli evacuati, alcuni dei quali portati negli ospedali della zona. Sette persone, secondo quanto si apprende, sarebbero rimaste ustionate. Quindici invece gli intossicati, con complicazioni respiratorie. Sul posto stanno operando diverse squadre dei vigili del fuoco. Presente anche il presidente del IV municipio Massimiliano Umberti, accorso a Colli Aniene non appena appresa la notizia. È stata annunciata l'attivazione di un'unità di crisi per seguire l'evoluzione dell'incendio e delle operazioni di salvataggio.

Articolo in aggiornamento.

Il video dell'incendio