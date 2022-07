Maxi incendio a Roma, gigantesca nube nera invade la città

Non si placa l’emergenza roghi a Roma. Nel pomeriggio di sabato 9 luglio un enorme incendio è scoppiato nella zona del parco di Centocelle, coinvolgendo gli autodemolitori della Togliatti e provocando una grossa nube di fumo nero che ha oscurato il cielo ed è rapidamente diventata visibile praticamente in tutta Roma. Decine le segnalazioni da parte dei cittadini che hanno notato la gigantesca nube nera da numerose zone della città: scioccanti immagini stanno arrivando anche dal centro, dal Colosseo e anche dal Circo Massimo, area molto affollata già da sabato mattina in vista del concerto dei Maneskin, ma il fumo nero si nota chiaramente anche dai Castelli Romani.

Intorno alle 19 le fiamme hanno superato via Palmiro Togliatti, alimentate dal vento, e si sono pericolosamente avvicinate alle abitazioni. In via Carlo Fadda hanno raggiunto una palazzina, attecchendo alla tenda esterna di un appartamento al civico 131. Moltissime persone sono infatti scese in strada spaventate a causa del denso fumo che ha avvolto i palazzi e anche dalle esplosioni che si sono sentite in zona, dovute con tutta probabilità alle fiamme che hanno raggiunto i mezzi. Gli stessi soccorritori hanno molta difficoltà a intervenire a causa della nube provocata dall'incendio, che riduce la visibilità e rende l'aria irrespirabile. Stando alle prime ricostruzioni, l'incendio sarebbe partito da alcune sterpaglie all'interno del parco e le fiamme, alimentate dal forte vento, si sono propagate con estrema rapidità.

Le fiamme nella zona degli autodemolitori: "Sembra l'Apocalisse"

Sul posto oltre ai vigili del fuoco anche la protezione civile, la polizia locale di Roma Capitale, la polizia e i carabinieri, e sono stati allertati i mezzi aerei a supporto delle risorse che stanno lavorando da terra. La polizia Locale ha chiuso in via precauzionale alcune zone della città nel tratto minacciato dalle fiamme e il traffico è rallentato. Atac nel frattempo ha deviato il tragitto di sei linee di bus. Poco dopo le 18 le fiamme si erano estese anche al pratone di Torre Spaccata: moltissime persone residenti in zona si stanno allontanando e stanno lasciando le loro abitazioni a causa dell'aria irrespirabile, mentre su Twitter l'hashtag #incendioroma è diventato trend topic, il più twittato della giornata con foto e video condivisi insieme con aggiornamenti: "Ormai il vento lo sta espandendo verso Sud. Qui Cinecittà Don Bosco! Sembra l’apocalisse", è uno delle decine di commenti.