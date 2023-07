Inferno a San Cataldo: fiamme su abitazioni e auto, bagnanti in fuga. Evacuata la marina

SAN CATALDO (Lecce) – Inferno di fuoco, nella natura già provata. Piegata dagli incendi passati. Comeaccaduto nelle ultime ore in Grecia, le fiamme hanno raggiunto proporzioni preoccupanti, tanto da richiedere l’evacuazione del centro abitato di San Cataldo, la marina di Lecce, uno dei punti sensibili del Salento e con un’alta incidenza del tragico fenomeno estivo.

Due incendi divampano sul litorale – tra Zona Campo Verde e Villaggio Adriatico-, ingoiano porzioni di macchia mediterranea, superficie boschiva e lambiscono le case. Turisti in fuga, danni ambientali, ad auto e immobili. Circa dieci ettari di piante officinali ed erbe aromatiche, a ridosso del litorale adriatico, da oggi non esisteranno più. Una pineta è stata quasi del tutto ingoiata dalle lingue di fuoco. Un centinaio di bagnanti ha lasciato immediatamente la vicina spiaggia davanti alla colonna di fumo che ha invaso il cielo, rendendo l’aria irrespirabile. Mentre le vetture parcheggiate sul litorale sono state intaccate dal rogo.

Le fiamme- fanno sapere dall’Arif, l’Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali - si sono propagate fino alle abitazioni. Alcune sono state colpite direttamente dal fuoco. I residenti in villeggiatura sono stati da subito invitati ad abbandonare gli edifici, dopo aver disattivato l’erogazione della corrente elettrica e del gas e chiuso porte e finestre. Alcuni tra loro hanno cercato di fornire supporto, utilizzando gli idranti del giardino per domare l’incendio. Altri edifici sono stati sgomberati davanti alla resistenza di coloro che ne volevano sapere di lasciare la propria abitazione. Diversi anziani costretti alle cure degli operatori sanitari, perchè a rischio malore e intossicazioni.

Decine di squadre tra vigili del fuoco, protezione civile, Arif, polizia locale e volontari -accorsi con almeno quindici mezzi- hanno prelevato dagli appartamenti le bombole contenenti Gpl, per scongiurare il pericolo di esplosioni. Complici le raffiche del vento da Sud, tenere a bada la furia del fuoco si sta rivelando davvero complesso.

In attesa dell’arrivo di Canadair e altri mezzi aerei, dal comando della polizia locale leccese la raccomandazione urgente: per facilitare le operazioni di spegnimento e consentire che queste siano svolte nella massima sicurezza, i residenti dovranno abbandonare la marina. L’invito è anche quello di non dirigersi verso la costa, per non occupare la strada provinciale 364, arteria indispensabile ai soccorsi per raggiungere San Cataldo.