A Roma ha preso fuoco un sito di gestione dei rifiuti: "Un disastro"

Un grosso incendio si è sviluppato in un sito di gestione dei rifiuti, a Roma. L'impianto si trova nella periferia Ovest della città, a Malagrotta, e tratta una parte dei rifiuti della Capitale. Le fiamme sono divampate intorno alle ore 17.30, con i residenti in allarme per l'alta nuvola di fumo nero. Sul posto sono arrivate dieci squadre di vigili del fuoco, il personale volontario della protezione civile e i Carabinieri. I primi a dare l'allarme e a provare a spegnere l'incendio sono stati i volontari della protezione civile.

La dinamica dell'incendio di Malagrotta: video e foto

Secondo la ricostruzione dei Vigili del fuoco le fiamme hanno coinvolto almeno un paio di capannoni dove sono stoccati carta e plastica, e un impianto di compostaggio. In un secondo momento è stato coinvolto anche un altro impianto in cui vengono trattati circa 900 tonnellate di rifiuti al giorno prodotti a Roma.

Nel sito di Malagrotta si trovano due impianti di trattamento meccanico e biologico ed un gassificatore, mai entrato in funzione. I comitati "Valle Galeria libera" hanno riferito a RomaToday che le fiamme hanno raggiunto in un secondo momento il sito di stoccaggio dei rifiuti. Inizialmente il rogo avrebbe infatti interessato l'area del gassificatore mai messo in funzione, con un capannone dell'area in fiamme. In particolare, avrebbe preso fuoco la vasca di contenimento dei rifiuti stoccati.

I danni: "Andrà avanti almeno un giorno"

I Vigili del fuoco hanno detto che "l'incendio è molto complicato da domare perché trattandosi di materiale combustibile anche abbassando le fiamme poi riprendono. Andrà avanti almeno per un giorno". Sono stati impiegati 60 uomini per dieci squadre del vigili del Fuoco, ci sono anche mezzi aeroportuali arrivati da Fiumicino e squadre anche dalle province del Lazio.

? #Roma, #incendio #Malagrotta: interessati alcuni capannoni di trattamento dei rifiuti. Impegnate 10 squadre di #vigilidelfuoco anche con mezzi aeroportuali, rinforzi da altri comandi del Lazio. Operazioni in atto, anche a protezione delle aree adiacenti [#15giugno 21:45] pic.twitter.com/HltzBuMOrS — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) June 15, 2022

In un comunicato, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha spiegato che "l'incendio non è solo un grave incidente, ma costituisce un danno significativo per il sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti a Roma, su cui avrà inevitabili conseguenze immediate". Il presidente commissione Rifiuti del Consiglio regionale del Lazio, Marco Cacciatore ha dichiarato all'Agenzia Dire che "Questo è quello che succede in caso di incidenti quando si gestiscono i rifiuti secondo logiche di profitto, che significa accumulare grandi quantità negli impianti", un modello che "presenta margini di incidenti come il disastro a cui stiamo assistendo ora", ha sottolineato Cacciatore, secondo il quale "tutto si potrebbe migliorare se si gestissero i rifiuti separandoli a monte e puntando al recupero di materia anziché alla produzione di energia, poco efficiente e che le stesse normative ci chiedono di superare una volta per tutte".

L'Arpa Lazio, l'agenzia regionale che si occupa del monitoraggio dell'aria, ha riferito di aver "installato dei campionatori che serviranno a verificare eventuali effetti sulla qualità dell'aria. Nelle prossime 24/48 ore si avranno i primi riscontri a partire dalle centraline fisse - si legge nel comunicato pubblicato da Marco Lupo, direttore generale di Arpa Lazio - Nel frattempo si consiglia ai cittadini residenti nell'area di 1 km di tenere chiuse le finestre delle proprie abitazioni".