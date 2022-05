Incendio a Stromboli, le fiamme nel copione della fiction con Ambra

Finzione e realtà si sono fuse nel peggiore dei modi sull'isola di Stromboli, devastata da un incendio. Le fiamme, appiccate per esigenze di scena sul set della fiction Rai "Protezione Civile" con Ambra Angiolini, hanno distrutto metà della vegetazione dell'isola e minacciato le case. In un passaggio del copione - mostrato dalle telecamere del tg di Rai3 Sicilia - l'undicesima scena si chiude proprio con una villa dell'isoletta delle Eolie circondata dalle fiamme. Lo script ora può essere importante per le indagini.

Ben oltre la tv, quel fuoco acceso per davvero e senza autorizzazione delle forze dell'ordine, ha iniziato a correre veloce su tutta la montagna spinto dal vento. I soccorritori hanno lavorato per ore e ore e dopo una difficile notte l'isola si è svegliata annerita e ferita. La magistratura ora deve accertare le responsabilità. La Rai si è tirata fuori, chiamando in causa la produzione. I vigili del fuoco e la Regione hanno detto e ripetuto che nessuna autorizzazione era stata concessa per l'accensione di um fuoco. Il copione quindi potrebbe essere rilevante.

"Sono qui, con la gente dell?isola a dare una mano. Sul set in quel momento non c?ero ma, le assicuro, non è stata una notte facile", l'unico commento di Ambra Angiolini che nei giorni scorsi aveva postato sui social uno scatto del set e foto dei momenti di relax in Sicilia.

"Risarcimenti per il folle incendio"

Il caso, oltre che giudiziario, è anche politico. "Esprimo vicinanza ai cittadini di Stromboli abbandonati a loro stessi nel fronteggiare un incendio enorme - che viene collegato alle riprese di una fiction Rai - che ha causato un disastro ambientale incalcolabile. Mi auguro celerità nelle indagini e depositerò un'interrogazione urgente per accertare anche le cause dei ritardi nei soccorsi", ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini.

"Accertamenti e risarcimenti per il folle incendio" sono chiesti da Federalberghi Isole Eolie in una nota-esposto inviata al presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, al sindaco di Lipari, alla Protezione Civile, all'assessorato e al dipartimento regionale dell'Agricoltura, al prefetto di Messina, ai carabinieri e ai vigili del fuoco.

Federalberghi ha posto l'accento sugli "ingenti danni materiali e immateriali a carico della comunità, i rischi corsi dall'eroica popolazione per domare l'incendio, lo sconforto, la rabbia e la tristezza provocati negli abitanti di Stromboli, ma anche nel resto dell'arcipelago eoliano e nei visitatori nazionali e internazionali". La richiesta, a istituzioni e forze dell'ordine, è "di attivarsi senza indugio per accertare eventuali quanto purtroppo evidenti responsabilità; favorire le forze dell'ordine nell'accertamento di dette responsabilità; avviare una puntuale ricognizione dei danni subiti; porre in essere ogni forma di risarcimento compatibile e necessario e rifondere gli strombolani dei danni materiali ed immateriali subiti; porre in essere ogni azione di rinaturalizzazione delle aree interessate dall'incendio così come ogni altra iniziativa volta a compensare il grave danno ambientale arrecato; attivare ogni strumento di gestione del territorio teso al recupero, alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente degradato a causa dell'incendio anche con l'intento di evitare che un simile episodio abbia a ripetersi".