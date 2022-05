Incendio sul set della fiction con Ambra manda a fuoco l'isola di Stromboli

L'incendio appiccato sul set di una fiction Rai diventa pericolosamente reale, si propaga rapidamente e minaccia le case. E' quanto accaduto a Stromboli (Messina). Sull'isola delle Eolie sono in corso le riprese di "Protezione civile" con Ambra. Ieri è stato acceso un incendio, ma soffiava lo scirocco e le fiamme hanno subito "abbracciato" la montagna. In poco tempo la vegetazione è andata in fumo e diverse case sono state lambite dal fuoco. E' scattata l'allerta con vigili del fuoco, Protezione civile, corpo forestale, carabinieri e capitaneria di porto. Le forze dell'ìordine sono state impegnate per ore e ore con squadre da terra e Canadair. Alcuni turisti e residenti sono stati evacuati da una spiaggia per precauzione. Solo oggi, 26 maggio, la situazione è tornata sotto controllo. Passata la paura però è montata la polemica. Quel fuoco non era previsto e quindi non era stato autorizzato. Perché è stato acceso? Di chi è la responsabilità? La Rai si chiama fuori e tira in ballo la produzione.

Una parte della troupe della fiction "Protezione civile" ha lasciato l'isola mentre Ambra Angiolini e il regista Marco Pontecorvo sono ancora a Stromboli. Stamani l'attrice è stata "avvistata" in un bar, ma non ha voluto commentare quanto accaduto.

Aperta un'inchiesta

Adesso la vicenda avrà conseguenze giudiziarie. "Abbiamo aperto un fascicolo e stiamo facendo tutte le attività previste. Per capire cosa è successo. Di più non posso dire". Dice all'AdnKronos il procuratore facente funzione di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) Giuseppe Adornato. Il responsabile dei vigili del fuoco sul posto, Salvo Cantale, spiega che "nella sceneggiatura non erano previste scene di fuoco. Nessuno ci aveva detto che lo avrebbero appiccato. Altrimenti lo avremmo impedito".

Dunque la Procura vuole chiarire perché la produzione ha deciso di simulare un incendio poi realmente divampato anche per il forte vento di scirocco. Anche il regista della fiction con Ambra sarà sentito nelle prossime ore.

#Vigilidelfuoco al lavoro con due #Canadair, un elicottero e squadre a terra per un #incendio che dalle 10 sta interessando la vegetazione, sull’isola di #Stromboli (ME)

Alimentato dal forte vento, l’incendio ha minacciato anche alcune abitazioni [#25maggio 15:15] pic.twitter.com/GrSnVysuzX — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) May 25, 2022

Il sindaco: "Un miracolo che non ci siano vittime"

Sulla vicenda interviene il sindaco di Lipari, Marco Giorgianni (l'isola di Stromboli ricade, da un punto di vista amministrativo, nella stesso distretto, ndr): "Sono subito andato a Stromboli ieri sera con un gommone. È stato un miracolo che non ci sono vittime, ma il merito va senza dubbio alla cittadinanza che ha lottato contro le fiamme come non mai. Io non ho dato alcuna autorizzazione alla troupe. Quell'area non è di mia competenza essendo una riserva naturale orientata e quindi sotto il controllo della forestale. Adesso vogliamo capire eventuali responsabilità. I nostri avvocati sanno cosa sì deve fare".

I vigili del fuoco: "Da noi nessuna autorizzazione"

"Il personale inviato per la relativa assistenza non era sul luogo delle riprese in quanto non era ancora stato dato il nulla osta all'inizio delle attività". E' quanto precisa il Dipartimento dei vigili del fuoco. Nella nota si dice chiaramente che "pertanto ogni operazione eventualmente eseguita, sulla quale sono in corso accertamenti, non era autorizzata in assenza della squadra dei vigili del fuoco".

La Rai: "Nessuna responsabilità"

La Rai si defila dalla polemica. In una nota l'azienda precisa di non avere "responsabilità nella produzione esecutiva della serie 'Protezione civile' nell'isola di Stromboli. L'attività non vede impegnati personale e mezzi dell'Azienda. La produzione esecutiva della serie televisiva viene organizzata e realizzata, in modo indipendente dalla Rai, dalla società '11 marzo''', conclude la nota.

"Disastro ambientale"

Il Codacons ha annunciato che presenterà un esposto alla procura di Barcellona Pozzo di Gotto chiedendo di indagare per la possibile ipotesi di disastro ambientale, "accertando eventuali responsabilità della troupe" che stava girando la fiction con Ambra Angiolini. "Chiediamo alla Procura di fare luce sulla vicenda e di procedere per il possibile reato di disastro ambientale - spiega il Codacons - I componenti della troupe presente a Stromboli vanno indagati come prevede la legge allo scopo di accertare eventuali responsabilità e, se emergeranno colpe, la Rai sarà chiamata a risarcire i danni ambientali provocati all'isola".