Gigantesco incendio a Torino: in fiamme un palazzo

Incendio a Torino nella notte di Capodanno. L'episodio è avvenuto in via Strada del Fortino 30 dove un palazzo è andato a fuoco. Le fiamme, partite da un appartamento, si sono estese ad altri sei. L'edificio è stato immediatamente evacuato dai vigili del fuoco intervenuti con numerose squadre dal comando provinciale e dai distaccamenti di Torino Lingotto, Volpiano e Rivoli. Quattro persone, due adulti e due bambini, sono state trasportate in ospedale per avere inalato del fumo ma non sono in condizioni gravi.

Come spiega TorinoToday, i piani coinvolti sono stati tre e i sette appartamenti interessati sono stati dichiarati inagibili. Sull'accaduto indaga la polizia di Stato, sul posto con diverse volanti. Sono intervenuti a supporto anche gli agenti della polizia locale. Non è escluso, visto l'orario, che l'incendio possa essere stato originato dai botti di Capodanno.