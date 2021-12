Maxi incendio alle porte di Torino: il fumo ben visibile da vari punti della città

Un incendio sta interessando i capannoni della Demap Srl, nella zona industriale di Beinasco, alle porte di Torino. L'azienda si occupa di selezione e avvio al riciclo di imballaggi in plastica e plastica/metallo.

Numerose le squadre dei vigili del fuoco che stanno operando sul posto. L'incendio è ben visibile da vari punti della città. Sul posto stanno convergendo vigili del fuoco e ambulanze. Il fumo ha raggiunto la tangenziale provocando rallentamenti.

Come spiega Torinotoday non si esclude che le fiamme possano essere partite da un'azienda vicina, la Vercar Model, chiusa da un anno per fallimento.