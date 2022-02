Inferno a bordo del traghetto diretto a Brindisi: in 288 costretti ad abbandonare la nave

È stata completamente evacuata con i mezzi di bordo la nave Euroferry Olympia della Grimaldi Lines si cui si è verificato un incendio mentre viaggiava nel Mar Ionio verso Brindisi dopo essere salpata all'1:20 dal porto greco di Igoumenitsa. L'imbarcazione battente bandiera italiana trasportava 237 passeggeri e 51 membri dell'equipaggio. Secondo le prime informazioni, l'incendio sarebbe scoppiato in una delle stive della nave che trasportava prevalentemente tir e i loro autisti. L'equipaggio ha inizialmente tentato di spegnere l'incendio con le dotazioni di bordo ma, vista l'impossibilità di riuscirci, il comandante ha dato ordine di abbandonare la nave.

Incendio Euroferry Olympia: il video

Nell'evacuazione non vi sarebbero feriti. Sul posto la Guardia costiera italiana, che fin dal primo momento dell'incidente è stata in contatto con quella greca, che ha coordinato i soccorsi. L'Unità di crisi della Grimaldi Lines è riunita per seguire l'evolversi della situazione e per accertare se siano coinvolte persone nell'incendio scoppiato a nord di Corfù, tra Grecia e Albania. Tre motovedette e tre rimorchiatori della guardia costiera sono stati inviati sul posto.

Come si vede dalle immagini satellitari una motovedetta della Guardia di finanza, la 'Montesperone', si trovava in zona e ha potuto prestare soccorso ai naufraghi. Sono così state tratte a bordo 242 delle 288 persone che si trovavano sul traghetto della Grimaldi Lines.

