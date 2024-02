Incendio nel deposito di imballaggi plastici, allerta inquinamento: "State a casa con le finestre chiuse"

Prima le fiamme altissime e la gigantesca nube di fumo nero, adesso la paura dell'inquinamento e l'avviso alla popolazione: "State in casa e tenete le finestre chiuse". A Cavaione, frazione di Truccazzano (Milano), è allerta inquinamento per l'incendio che ieri 28 febbraio si è sviluppato nei locali della ditta Arcadia di stoccaggio imballaggi plastici.

L'azienda si trova in via Guido Rossa. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per domare le fiamme. Mobilitati anche i tecnici di Arpa (l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente) Lombardia col gruppo specialistico di contaminazione atmosferica, che hanno iniziato le analisi sulla qualità dell'aria. Le analisi interesseranno anche aziende agricole e allevamenti per accertare eventuali contaminazioni alimentari.

"La porzione di capannone coinvolta, di circa cinquemila metri quadrati - spiegano dall'Arpa - è il deposito di materiale plastico. I tecnici del gruppo base con strumentazione portatile hanno effettuato le prime misure speditive. Ci attendiamo in aria gli inquinanti tipici della combustione dei materiali oggetto del rogo che, essendo in forma gassosa, tenderanno a rarefarsi in atmosfera". "Ci vorranno 72 ore per avere dati relativi a presenza di eventuali micro inquinanti - avvisano dal Comune di Trucazzano -. Le prescrizioni di Ats e Arpa sono quelle di diminuire il più possibile l'esposizione all'aperto e tenere porte e finestre chiuse e di evitare di raccogliere e consumare i prodotti da orti".