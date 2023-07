Incendio "Venere degli stracci", fermato un senza fissa dimora

Individuato il presunto autore dell’incendio della "Venere degli stracci" a Napoli, l’opera di Michelangelo Pistoletto andata a fuoco stamani, 12 luglio 2023, attorno alle ore 5.30. La polizia a Napoli ha sottoposto a fermo di polizia giudiziaria un 32enne senza fissa dimora, S. I., che dovrà rispondere di incendio e distruzione di beni culturali.

Nessuna sfida sui social dunque, anche se questa volta la polemica era scoppiata sull’assenza di sistemi di protezione. La svolta nelle indagini è arrivata grazie alle immagini del sistema di video sorveglianza cittadina, che hanno consentito di individuare il probabile autore del rogo. L'uomo è stato rintracciato in una mensa in via Marina.

La "Venere degli stracci" era stata inaugurata nell'ambito del programma "Napoli contemporanea" voluto dal Comune. "Gli stracci sono dei rifiuti - aveva spiegato Pistoletto - e la Venere, che viene dalla storia e dalla bellezza, li rigenera e di colpo gli stracci diventano opera d'arte e ritornano a vivere. Ora questa Venere, già esposta in città diverse volte, è diventata così grande perché è stata considerata un'icona del nostro tempo ed è presentata in una dimensione iconica per il luogo in cui si trova". "Vogliamo far vivere pezzi di città attraverso l'arte contemporanea facendo realizzare installazioni da grandi maestri dell'arte", aveva detto in quella circostanza il sindaco Gaetano Manfredi.

