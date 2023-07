Incendio distrugge la "Venere degli stracci", spunta l'ipotesi della sfida social

Un incendio ha distrutto la "Venere degli stracci" di Michelangelo Pistoletto installata a piazza Municipio, a Napoli. Il rogo è scoppiato oggi, 12 luglio, tra le 5,13 e le 5,30. A testimoniarlo sono i video postati da passanti e tassisti che in quei minuti attraversavano la piazza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia municipale. Dell'installazione - inaugurata lo scorso 28 giugno - restano solo pochissimi brandelli di tela di vetroresina e la struttura metallica.

Ancora non è chiaro cosa abbia innescato il rogo ma sembra quasi certo il dolo. C'è anche l'ipotesi di una sfida social. Ad avanzare questo sospetto è il sindaco Gaetano Manfredi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"La Questura è al lavoro, siamo fiduciosi che si possano individuare gli autori - dice il primo cittadino -. Dalla Fondazione Pistoletto mi hanno detto che negli ultimi giorni c'era una sorta di gara sui social di gente che invitava a bruciare l'opera. Viviamo in una società in cui questi atti di violenza gratuita sono all'ordine del giorno. Lasciamo alle forze dell'ordine fare il loro lavoro, ho sentito il questore e loro sono pienamente impegnati". Polemiche sono state sollevate sull'assenza di protezione. Il sindaco Manfredi però taglia corto: "Bisogna fare una scelta, se vogliamo sorvegliare tutto quello che abbiamo dobbiamo fare una società sorvegliata. Non credo nelle società sorvegliate, credo nella sorveglianza sociale. Dobbiamo vincere questa battaglia non mettendo una guardia in ogni angolo della città ma facendo crescere la grande civiltà di Napoli".

La "Venere degli stracci" era stata inaugurata nell'ambito del programma "Napoli contemporanea" voluto dal Comune. "Gli stracci sono dei rifiuti - aveva spiegato Pistoletto - e la Venere, che viene dalla storia e dalla bellezza, li rigenera e di colpo gli stracci diventano opera d'arte e ritornano a vivere. Ora questa Venere, già esposta in città diverse volte, è diventata così grande perché è stata considerata un'icona del nostro tempo ed è presentata in una dimensione iconica per il luogo in cui si trova".

"Vogliamo far vivere pezzi di città attraverso l'arte contemporanea facendo realizzare installazioni da grandi maestri dell'arte", aveva detto in quella circostanza il sindaco.

Continua a leggere su Today.it...