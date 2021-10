Fratelli d'Italia, la Procura di Milano indaga dopo l'inchiesta sui finanziamenti illeciti

Aperto un fascicolo dopo l'esposto dei Verdi in cui si fa riferimento alle ipotesi di reato di riciclaggio e finanziamento illecito ai partiti. Sotto la lente anche un'inchiesta per apologia di fascismo

La Procura di Milano ha aperto un fascicolo sull'inchiesta di Fanpage sui finanziamenti della campagna elettorale a Milano di Fratelli d'Italia che coinvolge Carlo Fidanza e altre personalità del partito di Giorgia Meloni, come la candidata Chiara Valcepina.

La mossa, spiegano fondi della procura, segue l'esposto-denuncia presentato da Europa Verde per chiedere di far luce sui retroscena dell'inchiesta, in cui si ipotizza, come ipotesi di reato, il riciclaggio e il finanziamento illecito ai partiti. L'inchiesta è affidata ai pm Giovanni Polizzi e Piero Basilone. Nel pomeriggio la Guardia di finanza è stata convocata in procura per fare un primo punto sull'inchiesta.

L'indagine della Procura di Milano dopo l'inchiesta di Fanpage

La Procura di Milano sarebbe intenzionata ad acquisire al più presto l'intero girato della videoinchiesta di Fanpage. Al momento sulla questione vige il massimo riserbo, ma oltre alle ipotesi contenute nell'esposto-denuncia dei Verdi, secondo indiscrezioni sotto la lente dei magistrati titolari dell'inchiesta potrebbe esserci anche l'apologia di fascismo, in riferimento ad alcune frasi e gesti mostrate nel video.

Carlo Fidanza, eurodeputato e personaggio di spicco della destra milanese, intanto si è autosospeso da Fratelli d'Italia, mentre continuano ad arrivare richieste da più parti per dimissioni ufficiali. Chiara Valcepina, candidata di Fdi in consiglio comunale a Milano, ha fatto sapere che "la mia campagna elettorale non è stata in alcun modo finanziata da fondi irregolari" e che "ogni spesa è tracciata e legittima, essendo avvenuta come da disposizioni di legge".