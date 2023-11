Tir travolge pulmino pieno di turisti: almeno un morto e decine di feriti

Tragedia in autostrada dove un uomo è morto e dieci persone sono rimaste ferite in seguito a un incidente stradale che ha visto coinvolti un tir e un furgone carico di turisti appena scesi da una nave da crociera. Il sinistro intorno alle 13:00 di oggi, lunedì 13 novembre. Al fine di consentire l'intervento dei soccorsi il tratto di A12 dove è avvenuto lo scontro è stato chiuso al traffico all'altezza del chilometro 55, in direzione della via Aurelia.

Che cosa è successo sull'A12: le ultime notizie

Come riporta RomaToday, numerosi i mezzi di soccorso intervenuti nel tratto di A12 Roma-Civitavecchia compreso fra le uscite Civitavecchia Sud e Civitavecchia Nord in direzione della strada statale 1. Sul posto due veicoli incidentati: una bisarca (ovvero i camion adibiti al trasporto di auto) e un furgone da nove posti (dieci con l'autista) che trasportava turisti statunitensi provenienti da una delle navi da crociera sbarcata a Civitavecchia.

La violenza dell'impatto ha richiesto l'intervento di due squadre di vigili del fuoco, la 17A da Civitavecchia e la 26A da Cerveteri. I pompieri arrivati sul posto hanno cominciato subito le operazioni di estrazione dalle lamiere dei dieci occupanti del furgone e subito affidati alle cure del personale sanitario del 118 arrivato sul posto.

Il medico ha constatato il decesso di uno degli occupanti, un cittadino statunitense nato a New York City, e altri 4 in codice rosso. Feriti il resto dei passeggeri per un totale di nove feriti e un decesso. Circa 5 ambulanze sono intervenute e due elicotteri per trasportare i codici rosso. Successivamente i pompieri si sono occupanti di mettere in sicurezza le vetture e l'area circostante.

Al fine di consentire l'intervento dei soccorsi alle 13:30 circa è stato chiuso il tratto di A12 compreso fra Civitavecchia Sud e Civitavecchia Nord in direzione della strada statale 1 con code di due chilometri sia in direzione sud che in direzione nord. Come informano da autostrada alle 15:45 il tratto di autostrada è stato riaperto al traffico con la circolazione deviata sulla sola corsia di sorpasso.

