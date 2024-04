Tampona un furgone e l'auto prende fuoco: il conducente scende e scappa

Un'automobile ha preso fuoco dopo essersi scontrata contro un furgone di Autostrade, con il conducente che si è allontanato senza dare informazioni e risulta irreperibile. L'incidente è avvenuto poco dopo le 6 di oggi, mercoledì 17 aprile, sull'autostrada A1, nel tratto che passa nelle vicinanze di Sesto Fiorentino, in provincia di Firenze.

L'auto prende fuoco dopo l'incidente in A1: il conducente scappa

Secondo una prima ricostruzione, l'auto ha colpito in pieno il mezzo della società Autostrade per l'Italia, che si trovava fermo al chilometro 284 per allestire un cantiere sulla carreggiata. Dopo l'impatto la macchina è stata avvolta dalle fiamme, con il conducente responsabile dell'incidente che si sarebbe allontanato e non è stato trovato sul posto. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per spegnere l'incendio, mentre i sanitari del 118 hanno soccorso i tre addetti di Autostrade rimasti feriti nello scontro.

Come confermato anche da una nota "l'incidente avvenuto nel tratto compreso tra Firenze Scandicci e il bivio A1-A11 in direzione Bologna, è stato risolto poco prima delle 8. Una vettura ha tamponato un mezzo di una società esterna durante la fase di rimozione di un cantiere correttamente installato e segnalato". Il traffico è tornato a scorrere, seppur con qualche rallentamento, mentre rimane ancora un mistero l'identità del conducente fuggito dal luogo dell'incidente.