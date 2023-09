Gravissimo incidente in autostrada, scontro bus-camion: due morti e diversi feriti

Due morti e 18 feriti, alcuni anche in modo grave. Questo il drammatico bilancio di un incidente stradale avvenuto nella notte sull'autostrada A1, nei pressi di Fiano Romano, in provincia alle porte di Roma. Secondo una prima ricostruzione uno dei bus, in uso alla Prefettura di Agrigento, che stava trasferendo dei migranti da Porto Empedocle ai centri d'accoglienza del Piemonte, ha avuto un impatto frontale con un mezzo pesante.

Nello scontro hanno perso la vita gli autisti dei due mezzi, mentre sono 18 i migranti rimasti feriti, alcuni anche in gravi condizioni, trasportati negli ospedali della zona. Sul posto la polizia stradale che si sta occupando di effettuare i rilievi e di chiarire la dinamica dell'incidente. I migranti erano sbarcati a Lampedusa nei giorni scorsi.

