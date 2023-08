Schianto tra auto e tir in galleria: un morto, code chilometriche sull'A1

Una persona ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto nella notte sull'autostrada A1, nel tratto tra Rioveggio e Sasso Marconi in direzione Bologna. Lo schianto, in cui sono stati coinvolti un tir e un 'auto, è avvenuto intorno alle 3 di sabato 5 agosto all'interno della galleria 'Allocco' all'altezza del chilometro 214. Oltre a una vittima, l'incidente nella galleria "Allocco" ha determinato sette chilometri di coda, con ripercussioni di 4 chilometri, sempre di coda, sulla A1 Direttissima.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia. Agli utenti provenienti da Firenze e diretti verso Bologna o Milano Autostrade consiglia di immettersi in A11 verso Pisa, quindi in A12 verso La Spezia e infine in A15 verso Parma dove rientrare in A1 verso Bologna o Milano.

L'incidente è stato risolto intorno alle 7.30 e, dopo diverse ore di circolazione a una corsia, la situazione è stata ripristinata ed è stato possibile tornar a due corsie: si registrano 3 km di coda in diminuzione verso Bologna.

