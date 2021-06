Inferno in A1, autocisterna prende fuoco dopo l'incidente: due morti

Prima l'incidente tra una macchina ed un tir, poi il coinvolgimento di un'autocisterna che trasportava Gpl e in un attimo l'autostrada diventa un inferno. Le fiamme, il fumo nero e un tragico bilancio: due persone decedute. Lo scontro, che ha poi provocato l'incendio è avvenuto nella mattina di oggi, martedì 22 giugno, sull'autostrada A1, nel tratto tra Piacenza e Fiorenzuola.

Inferno sull'A1: morti due autisti

Sul luogo dell'incidente, avvenuto all'altezza del km 66, è stata realizzata un'area di sicurezza disposta dai Vigili del fuoco, per spegnere il rogo divampato dalla cisterna. Il traffico è rimasto chiuso in entrambe le direzioni per diverse ore, fino a quando le fiamme non sono stata domate e la zona messa in sicurezza. Il personale della Direzione di tronco di Milano di Autostrade per l'Italia ha provveduto, durante le ore più calde, a fornire bottigliette d'acqua agli utenti in coda a causa dell'incidente.

Come detto all'inizio dell'articolo, i veicoli coinvolti sono tre, automobile e i due mezzi pesanti, che poi sono stati entrambi avvolti dalle fiamme. Le due vittime sarebbero proprio gli autisti del tir e dell'autocisterna che hanno preso fuoco dopo lo schianto.

Incidente sull'A1, disagi per la viabilità

Ora i vigili del fuoco stanno effettuando una serie di controlli, anche per assicurare che non vi sia più Gpl all'interno della cisterna, altrimenti andrebbe travasato. Operazione che allunga la chiusura del tratto autostradale compreso tra i caselli di Fiorenzuola e Piacenza Sud.

Per gli utenti diretti verso Bologna si consiglia di uscire a Piacenza sud e rientrare a Fiorenzuola dopo aver percorso la SS 9 Emilia ed il percorso inverso per chi è diretto a Milano. Per le lunghe percorrenze, che da Bologna sono dirette a Milano, si consiglia di prendere la A22 e di raggiungere il capoluogo lombardo attraverso la A4 o in alternativa di prendere la A13 da Bologna e raggiungere Milano sempre attraverso la A4. Per chi invece da Milano è diretto verso Bologna il percorso inverso.

