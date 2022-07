Schianto in A1: auto della polizia travolta a tutta velocità

Caos sull'autostrada A1, nel tratto compreso tra il bivio A1/A15 Parma-La Spezia e Fiorenzuola in direzione Milano. La polizia è dovuta intervenire in seguito ad un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante, causando lunghe code. Per regolare il traffico e deviare il flusso di auto, le forze dell'ordine hanno posizionato una vettura al centro della carreggiata, centrata successivamente da una Volvo station wagon: il conducente, probabilmente distratto, non si è accorto dell'auto della polizia ferma in mezzo alla strada. Uno schianto terribile, come mostrano le immagini disponibili in basso, che per fortuna non ha provocato feriti.

Dopo il secondo incidente il traffico è stato riversato sulla via Emilia, con ulteriori disagi e strade intasate per gli automobilisti della zona. Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco, una del comando di Parma e due del comando di Piacenza, che hanno prestato soccorso all'autista del mezzo pesante e hanno messo in sicurezza il luogo dell'incidente. Le giunte sul posto hanno estratto l’autista del mezzo pesante che trasportava collettame e attivato le procedure per il contenimento dello sversamento del gasolio dal serbatoio. Il conducente del camion ha riportato un forte trauma cranico ed è stato trasportato all'Ospedale di Vaio di Fidenza in condizioni di media gravità.

Il tratto della A1 Milano-Napoli compreso tra il bivio A1/A15 Parma-La Spezia e Fiorenzuola in direzione Milano è stato poi riaperto poco prima delle 11.30. Al momento nel tratto si transita su due corsie e si registrano 6 km di coda in direzione Milano e 10 km di coda nel tratto tra Fiorenzuola e Fidenza in direzione Bologna. A chi viaggia verso Milano, Autostrade consiglia di uscire a Parma Ovest, percorrere la SS9 Emila e rientrare in A1 a Fiorenzuola; per gli utenti diretti verso Bologna, si consiglia di uscire a Piacenza Sud, percorre la SS9 Emilia e rientrare a Parma.