Tragico schianto sull'A10, morta una ragazza di 18 anni

Ancora una tragedia sulle autostrade liguri: una ragazza di 18 anni, Martina Riberti, è morta sabato mattina in un incidente avvenuto sulla A10, tra i caselli di Albisola e Celle Ligure.

Martina, originaria di Genova ma residente a Savona, viaggiava a bordo di una Mini guidata da un altro ragazzo quando, per cause ancora da chiarire, l’auto è andata a schiantarsi contro il muro della galleria Fighetto. Ferito l’amico, un giovane di 23 anni residente a Lumarzo, in provincia di Genova, che è stato portato all’ospedale San Paolo di Savona. Nello schianto è morto anche il cane che viaggiava con i due ragazzi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti diversi mezzi di soccorso dalla vicina Albisola, oltre al persona di Autostrade e alla polizia Stradale, ma per la 18enne non c’è stato nulla da fare. Le indagini sullo schianto sono ora affidate alla polizia Stradale: sembra escluso al momento il contatto e il coinvolgimento con altri veicoli. Decine i messaggi di cordoglio per la scomparsa improvvisa di Martina.