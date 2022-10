Tragico schianto in galleria: un morto e due feriti in autostrada, l'uomo alla guida è scappato

Grave incidente nella notte nella galleria San Bartolomeo sull'A10 in provincia di Imperia. In corrispondenza di uno scambio di carreggiata, si è verificato lo scontro tra un'auto, una Bmw, e un furgone. I due veicoli sono entrati in collisione intorno alle quattro, tra i caselli di Sanremo e Taggia in direzione Genova. Lo schianto è stato violentissimo: una persona è morta e due sono rimaste ferite. Stando alla prima ricostruzione, il conducente della vettura è fuggito dopo l'incidente ed è ricercato dalla polizia stradale che sta indagando sull'accaduto.

La vittima, secondo quanto riportano i giornali locali, è un 56enne moldavo ma residente a Imperia, Ghenasie Ghinculov, stava viaggiando a bordo della Bmw X5 condotta da un amico, fuggito dopo il sinistro e ora ricercato dalla polizia, e una donna che è rimasta ferita gravemente: i mezzi sono andati quasi completamente distrutti. L'impatto è avvenuto contro un furgone condotto da un uomo di 32 anni che è stato trasportato in codice giallo all'ospedale. Stando a quanto finora ricostruito, l'impatto sarebbe stato provocato dall'autovettura, anche se la dinamica dell'incidente andrà ricostruita con esattezza nelle prossime ore.