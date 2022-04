Travolto mentre soccorre il figlio di 11 anni: morti entrambi

Dramma sull'autostrada A21 che collega Piacenza e Torino. Due persone, un uomo di 45 anni e il figlio di 11, hanno perso la vita in un gravissimo incidente avvenuto nella notte nel tratto tra i caselli di Casteggio e Voghera. Dopo un tamponamento una delle auto coinvolte si è ribaltata: il bambino di 11 anni è morto sul colpo dopo essere stato sbalzato fuori dall'abitacolo, mentre il padre è stato investito da un altro veicolo mentre era intento a soccorrere il ragazzo. Oltre alle due vittime, si sono registrati altri 8 feriti (tra i quali anche la moglie e gli altri due figli della coppia), trasportati in ambulanza all'ospedale di Voghera (Pavia) e al Policlinico San Matteo di Pavia: le loro condizioni non sembrano preoccupanti. Sul posto sono intervenuti un'automedica, 3 ambulanze, i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale.

Incidente sull'autostrada A21: morti padre e figlio

La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento, ma secondo una prima ricostruzione, l'auto su cui viaggiavano le due vittime, entrambe francesi, sarebbe stata tamponata da un'altra vettura. Un impatto molto violento, che ha fatto ribaltare la macchina e sbalzato fuori il bimbo di 11 anni, deceduto sul colpo. Il padre è subito sceso per soccorrerlo, ma stato travolto da una terza auto che nel frattempo stava percorrendo la stessa carreggiata. Un secondo impatto fatale per il 45enne: per lui e per il figlio non c'è stato nulla da fare. Il tratto dell'A21 in cui è avvenuto l'incidente è rimasto chiuso per alcune ore per permettere ai sanitari di soccorrere i feriti e ai vigili del fuoco di rimuovere i mezzi coinvolti. Soltanto in mattinata la circolazione è ripresa regolarmente.