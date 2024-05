Due morti e sette feriti: cos'è successo sull'autostrada del Brennero

Due morti e sette feriti, di cui due in condizioni molto gravi: è il tragico bilancio di un incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio, lunedì 13 maggio, poco prima delle 18 sulla corsia sud dell'autostrada del Brennero A22, tra i caselli di Mantova nord e Mantova sud.

Secondo una prima ricostruzione dell'incidente, un furgone che trasportava lavoratori (aveva a bordo nove persone di nazionalità indiana) è stato tamponato da un tir. Il furgone è stato sbalzato sul prato laterale e si è cappottato. L'impatto è stato violentissimo. Nell'urto sono morte due persone che si trovavano a bordo del furgone, avevano 64 e 32 anni.

Altre sette persone sono rimaste ferite di cui due in modo grave, trasportate in eliambulanza negli ospedali di Parma e di Brescia. Per consentire i soccorsi sul luogo dell'incidente è stato chiuso il casello di Mantova nord. Illeso il conducente del mezzo pesante.