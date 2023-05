Spaventoso schianto in autostrada contro il guardrail: muore ragazzina, tre feriti gravi

Gravissimo incidente stradale domenica pomeriggio sull'autostrada A30 nei pressi dello svincolo di Mercato San Severino, in provincia di Salerno: una ragazzina di 14 anni è morta e altre tre persone sono rimaste ferite. La giovanissima è stata sbalzata all'esterno dell'auto ed è deceduta sul colpo. Ferite in modo grave la donna che era al volante, un ragazzino di 16 anni e un bimbo di 7 anni. Ferito ma in modo lieve anche un altro uomo che si trovava nel veicolo.

La dinamica dell'incidente è in fase di accertamento. Secondo le prime notizie, l'auto, una Toyota Yaris, mentre procedeva in direzione nord, avrebbe impattato più volte contro il guardrail e poi si sarebbe ribaltata. Si tratterebbe dunque di un incidente autonomo, senza altri veicoli coinvolti. I tre feriti più gravi sono stati ricoverati in condizioni critiche tra gli ospedali "Fucito" di Mercato San Severino e "Ruggi" di Salerno. Lunghe code e pesanti disagi alla circolazione autostradale a causa della chiusura del tratto interessato, riaperto solo in serata.