Tragico schianto in autostrada: 4 morti

Gravissimo incidente oggi sull'autostrada A4 Milano-Torino: 4 morti in un tamponamento. Secondo le prime informazioni disponibili, intorno alle 9:45 un'automobile e un furgone sono entrati in collisione nel tratto tra le uscite tra Marcallo-Mesero e Arluno, all'altezza di Marcallo con Casone.

La centrale operativa dell'agenzia regionale di emergenza urgenza sta lavorando per gestire le operazioni di soccorso. Sul posto sono state inviate 5 ambulanze, due elicotteri e un'automedica, oltre i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano.

Le persone decedute sono quattro uomini, due di 30 anni, uno di 35 mentre del quarto non è stata resa nota l'età. Anche due feriti: un 30enne trasportato in gravi condizioni (codice rosso) all'ospedale Niguarda e il conducente del furgone (49 anni) trasferito per accertamenti (codice verde) all'ospedale Magenta.

Fino alla conclusione delle operazioni di soccorso sono state chiuse al traffico alcune corsie e si stanno formando code in entrambe i sensi di marcia. Sul posto è al lavoro anche la polizia stradale, per i rilievi.