Devastante tamponamento autobus-tir in autostrada: quattro feriti sono gravissimi

Un impatto violentissimo: ci sono persone che lottano tra la vita e la morte in ospedale. Un incidente si è verificato ieri sera sull'autostrada A4 in Friuli-Venezia Giulia, in direzione di Trieste, tra un tir e un autobus pieno di ucraini che stavano rientrando nel loro Paese. Non ci sono vittime. Quattro persone sono però in condizioni gravissime, altre dieci sono rimaste ferite ma non in pericolo di vita. Sette dei feriti sono minorenni. Lo schianto è avvenuto nel tratto tra lo svincolo di Latisana e San Giorgio di Nogaro, in provincia di Udine. Il tratto di autostrada è stato chiuso fino a tarda sera per permettere i soccorsi: è stata proclamata la maxi emergenza sanitaria con tutti gli ospedali della zona mobilitati.

Incidente A4: la dinamica e i feriti

L'incidente è avvenuto dopo le 19,30 nel tratto a tre corsie dell'autostrada A4.

Nel dettaglio, il bus ha centrato in pieno un camion frigo polacco, che trasportava frutta e verdura. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, il pullman ucraino avrebbe tamponato il tir frigo polacco che si stava immettendo in una piazzola di sosta. Ma su questo punto non ci sono ancora certezze. A bordo del bus c'erano turisti ucraini, non è stato accertato da che località fossero partiti. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco e i soccorritori, con decine di mezzi.

Passeggeri incastrati tra le lamiere

Si sono trovati davanti una trentina di passeggeri, doloranti, ma usciti autonomamente dal bus. Non tutti erano però riusciti a scendere dal mezzo. L'autista e altri viaggiatori, tra cui almeno un bambino, erano incastrati nelle lamiere contorte. I vigili del fuoco hanno liberato prima i quattro feriti più gravi (due minorenni), affidandoli a due diverse equipe mediche giunte con l'elisoccorso. Altre dieci persone, tra cui cinque minorenni, hanno riportato ferite ma non sono in pericolo di vita. Tutte le persone ferite sono state evacuate intorno alle 22, mentre quelle illese sono state trasferite con mezzi della struttura operativa regionale di emergenza sanitaria in un luogo sicuro per la notte.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Continua a leggere su Today.it...