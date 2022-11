Tragica carambola sulla A4, tre auto coinvolte: due morti e un ferito

Schianto in autostrada, il bilancio è drammatico. Un gravissimo incidente si è verificato mercoledì sera lungo l'autostrada A4, in direzione Trieste, poco dopo il territorio comunale di Campolongo Tapogliano (Udine).

Nello scontro di tre autovetture sono morte due persone e una terza è rimasta ferita. Gli agenti della Polizia Stradale stanno tentando di ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente.

Le operazioni di soccorso sono durate ore, in una zona compresa tra le uscite di Palmanova (Udine) e Villesse (Gorizia). Un ferito è stato estratto e trasferito all'ospedale. Le sue condizioni non sarebbero gravi e per lui sarebbe stato indicato il codice giallo dalle autorità sanitarie. Per altre due persone, invece, il personale medico non ha potuto far altro sul posto che constatare il decesso.

Le cause dell'incidente sulla A4 sono ancora in fase di accertamento.

Sulle strade è una strage quotidiana. L'ultimo fine settimana del mese scorso (28-30 ottobre) ha fatto segnare ancora 29 decessi. Nelle 72 ore, hanno perso la vita 14 automobilisti, 11 motociclisti , 2 pedoni, 1 ciclista e 1 conducente di motocarro. Nessun sinistro mortale è avvenuto in autostrada nel fine settimana. Molti gli incidenti mortali sulle strade extraurbane principali 16. La fuoriuscita del veicolo senza il coinvolgimento di terzi è stata la causa di 17 vittime fatali. Fra le 29 vittime 12 avevano meno di 35 anni, purtroppo tra le vittime si contano anche tre bambini (2, 10 e 12 anni). Sono 32 i bambini che hanno perso la vita sulle strade nel 2022. In tutto il 2021 furono 29. La vittima più anziana aveva 72 anni. Sono state 7 le vittime in Emilia-Romagna, 5 in Lombardia, 3 in Puglia, 2 in Veneto, Sicilia, Sardegna, Toscana e Lazio. Una sola vittima in Piemonte, Marche, Campania e Calabria.