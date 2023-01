Maxi tamponamento tra tir in autostrada: un morto e tre feriti

Caos sull'autostrada A4 che collega Venezia e Torino. Poco dopo le 5.30 di oggi, lunedì 16 gennaio, un drammatico incidente si è verificato nel tratto tra Trezzo e Cavenago, in Brianza. Nello schianto, che ha visto coinvolti diversi pesanti, ha perso la vita un uomo di 49 anni.

Quattro le persone rimaste ferite. Purtroppo per un uomo di 49 anni non c'è stato nulla da fare e i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Dalle prime informazioni fornite dall'agenzia regionale emergenza urgenza gli altri feriti sono tre uomini di 28, 34 e 45 anni. Sono stati immediatamente allertati i soccorsi: sul posto ambulanze, automedica ed elisoccorso. Necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco.

Incidente in A4: traffico in tilt

Sono 8 i km di coda e 3 km in corrispondenza dell'uscita di Seriate in direzione Milano dopo l'incidente di questa mattina sulla A4 MIlano-Brescia che ha visto convolti quattro mezzi pesanti. Uno di questi si è ribaltato disperdendo il carico sulla carreggiata. Il bilancio è di 1 morto.A lle 6.30 circa è stato chiuso il tratto compreso tra Seriate e Cavenago. L'incidente è avvenuto all’altezza del km 155. Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 2° Tronco di Milano di Autostrade per l'Italia. Autostrade consiglia per le le lunghe percorrenze, sdi uscire a Castegnato, percorrere la A35 BreBeMi in direzione Milano e proseguire sulla A58 Tangenziale Est di Milano da cui in rientrare in A4. In alternativa per le brevi percorrenze, dopo l'uscita a Seriate, si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A4 a Cavenago.