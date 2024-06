La sua auto viene centrata dalla ruota persa da un camion: morta una donna

È al volante della sua auto quando viene colpita da uno pneumatico, piombato su di lei all'improvviso come un enorme proiettile. È morta cosi una donna sull'autostrada A4 allo svincolo di Meolo, in direzione Venezia. L'incidente si è verificato nel pomeriggio del 26 giugno. La vittima è una turista austriaca.

Secondo una prima ricostruzione, un autoarticolato che percorreva la carreggiata in direzione Trieste ha perso uno degli pneumatici posteriori, che ha superato la barriera di sicurezza centrale colpendo l'auto della donna. La malcapitata non è riuscita a evitare l'impatto, ha perso il controllo ed è finita contro la barriera laterale. Per lei, soccorsa dal Suem, non c'è stato nulla da fare. Sono stati i vigili del fuoco a estrarre dall'abitacolo il corpo della vittima. I rilievi sono stati condotti dalla polizia stradale.