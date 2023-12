Tir perde il controllo in autostrada: la folle corsa finisce contro un pilone

Un tir ha improvvisamente perso il controllo e si è schiantato contro un pilone di cemento, non senza speronare prima un furgone. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 con due ambulanze e due automediche.

L'incidente all'alba di oggi, martedì 5 dicembre, sul tratto della A4 Torino-Trieste in direzione Torino, all’altezza dell'uscita di Sesto San Giovanni-Cinisello Balsamo. Secondo quanto riportato dai vigili del fuoco intervenuti sul posto, alla guida del furgone si trovava un uomo di 58 anni che ha riportato ferite non gravi ed è stato trasportato in codice giallo al Niguarda. Per il conducente del tir, invece, non c’è stato nulla da fare.