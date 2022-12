Tir di traverso in autostrada, auto lo centra in pieno: giovane morto sul colpo

Tragico schianto sulla A4. All'una della notte tra giovedì e venerdì i vigili del fuoco sono intervenuti tra i caselli di Verona Sud e Peschiera, in direzione Milano, per un incidente che ha visto coinvolti due mezzi pesanti e un'auto.

La vittima è Manuel Paissoni, un trentenne della provincia di Bergamo: alla guida del suo mezzo, una Bmw, ha tamponato un tir che era di traverso sulla carreggiata dopo un incidente con un altro camion. L'impatto è stato devastante.

I vigili del fuoco, arrivati sul posto da Verona, hanno lavorato a lungo per estrarre il corpo del giovane dall'abitacolo distrutto. Vani tutti i soccorsi per Paissoni. Illesi invece i due camionisti. Il tratto autostradale è rimasto chiuso al traffico per circa 3 ore.

Ieri a Verona si era verificato un altro incidente mortale. Un furgone aveva perso il controllo e si era schiantato contro un camion: morto sul colpo un 16enne, nella notte è spirato anche il padre.