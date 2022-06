Imbocca l'autostrada contromano e si schianta: chi sono i due morti

Un'auto che corre contromano per 5 chilometri. L'impatto violentissimo, frontale e inevitabile con altre vetture. Un tragico incidente stradale si è verificato domenica pomeriggio sulla autostrada A7, la Milano-Genova, tra le uscite tra Groppello Cairoli e Casei Gerola, nel Pavese. Due i morti. L'incidente srabbe stato dunque causato dal Suv Volvo bianco, che percorreva l'autostrada in contromano. L'auto è finita frontalmente contro una station wagon Bmw che procedeva verso sud e la cui guidatrice non ha potuto fare nulla per evitare l'impatto. I due mezzi avrebbero poi a loro volta centrato altre tre vetture, tra cui una Golf con una famiglia a bordo.

Le vittime sono l'uomo alla guida della Volvo, un uomo di 46 anni residente a Novate Milanese, Giuseppe Maria Garavaglia e una donna di 35 anni alla guida della Bmw, residente a Genova. Sono morti sul colpo. Feriti i tre occupanti di una Golf: un 35enne trasportato al San Raffaele in codice rosso con l'elicottero, una 34enne e un bambino di 4 anni trasportati in codice verde al San Matteo di Pavia. L'autostrada A7 è rimasta chiusa al traffico per diverse ore, fino alle 19, per poter rendere di nuovo trasnitabile la carreggiata dopo la rimozione dei veicoli. Dopo più di quattro ore è stata riaperta alla circolazione. I rilievi sono stati affidati alla Polstrada, a cui spetterà il compito di ricostruire con esattezza le cause: in rimis perché il 46enne alla guida della Volvo abbia imboccato la A7 contromano.