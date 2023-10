Schianto tra due auto: morti marito e moglie, gravi i figli. L'altro automobilista positivo alla cocaina

Tragico incidente stradale nel weekend ad Acerra, in provincia di Napoli. Marito e moglie, Rino Losco e Lina Iannone sono morti, mentre i loro figli di 10 e 13 anni sono rimasti feriti in modo grave. La loro auto sabato 30 settembre si è scontrata con quella guidata da un 48enne, risultato positivo alla cocaina.

Secondo quanto ricostruito, la famiglia viaggiava su una Fiat 600. In via Volturno, poco fuori Acerra, lo scontro con un'Opel Astra. Marito e moglie sono stati sbalzati fuori dall'abitacolo e sono morti sul colpo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia, i carabinieri e il 118. I figli della coppia sono stati portati in ospedale in codice rosso. Il conducente dell'altra auto è indagato per omicidio stradale.

