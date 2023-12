Terribile frontale tra auto e ambulanza: 26enne muore sul colpo

Drammatico incidente stradale in provincia di Bologna. Una ragazza di 26 anni ha perso la vita nello schianto tra la sua auto e un'ambulanza. Il violento impatto tra i mezzi, avvenuto nella mattina di oggi, giovedì 28 dicembre, a Monterenzio, in località Fiumetto, non ha lasciato scampo alla giovane, deceduta sul colpo. Un nuovo drammatico sinistro che vede coinvolta un'ambulanza, dopo la tragedia avvenuta ieri in provincia di Urbino.

Auto contro ambulanza: 26enne muore sul colpo

Nell'incidente sono rimaste ferite anche le altre tre persone che si trovavano a bordo dell'ambulanza. Si tratta di un ragazzo di 19 anni, trasportato al Maggiore di Bologna con codice di media gravità, e un uomo di 35 anni che ha riportato lievi ferite; così come è stata ferita lievemente la paziente che al momento veniva trasportata sul mezzo, una donna di 71 anni. Entrambi sono stati ricoverati al Sant'Orsola di Bologna.

Sul luogo è intervenuto il 118 con l'elisoccorso e le squadre dei Vigili del Fuoco. Al momento dell'incidente, la vettura stava viaggiando verso Bologna, in direzione opposta (verso Loiano) invece l'ambulanza. Per cause ancora da accertare, all'improvviso la ragazza ha invaso l'altra corsia e ha colpito in pieno l'ambulanza. Per oltre due ore il traffico lungo la strada è rimasto bloccato e ora la viabilità è in via di ripristino.