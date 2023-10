Anita morta in moto a 17 anni, guidava un amico: era stato appena bocciato all'esame per la patente

Una ragazza di 17 anni, Anita Granetoli, è morta per le ferite riportate in un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì 6 ottobre a Grosio (Sondrio). La giovane era in sella a una moto guidata da un 21enne. Il ragazzo - D.M. le iniziali - aveva il "foglio rosa". Poche ore prima del tragico incidente, era stato bocciato all'esame pratico per conseguire la patente di guida proprio della moto.

L'incidente è avvenuto intorno alle 17,45. I giovani, entrambi col casco, viaggiavano lungo la bretella della strada provinciale 27. Per cause ancora da acclarare, sono stati sbalzati dall'Aprilia RS 660. Ad avere la peggio la ragazza, finita oltre la carreggiata a metri di distanza. I soccorritori, giunti con un'ambulanza, un'automedica e l'elicottero di base a Caiolo, hanno cercato di rianimarla nel fossato a bordo strada in cui era caduta. Nulla da fare, Anita Graneroli è morta sul luogo dell'incidente. Il giovane conducente, dopo esser stato condotto presso l'ospedale "Eugenio Morelli" di Sondalo, è stato dimesso nella giornata di sabato.

Anita era originaria di Sondalo. Grande il cordoglio nella comunità, colpita nuovamente dalla prematura morte di una sua giovanissima cittadina. Neanche un mese fa a perdere la vita in sella alla propria moto era stata la 14enne Eva Mazzetta. Per rispetto per la vittima, la sua famiglia e tutte le persone coinvolte nel tragico incidente l'Apt Sondalo ha deciso di rinviare "Autumn Party Night", l'evento in programma per la serata di sabato 7 ottobre.