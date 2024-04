Tragico schianto auto-moto sulla Statale: morta una donna

È un 25 aprile tragico in Calabria. Una donna è morta e un motociclista è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale sulla statale 106 a Reggio Calabria. La vittima è Gabriella Laganà e aveva 76 anni. Era a bordo della sua auto che, per cause da accertare, si è scontrata con una moto. La donna ha perso la vita mentre il motociclista è ricoverato all'ospedale di Reggio Calabria in gravi condizioni.

È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre il corpo della vittima dall'auto. Sul posto anche carabinieri, polizia e polizia municipale per ricostruire la dinamica dell'incidente.