Contromano a tutta velocità su moto rubata, lo schianto con l'auto è devastante: un morto

Tragico schianto nella notte in via Gioberti, all'incrocio con via del Ghirlandaio, pieno centro di Firenze. Una moto (il mezzo sarebbe risultato essere stato rubato poco prima) e un'utilitaria si sono scontrate, l'impatto è stato violentissimo al punto che la Fiat Panda si è ribaltata, finendo la sua corsa contro le panchine. Fortunatamente a quell'ora non c'era nessuno, ma per l'uomo alla guida dell'auto non c'è stato nulla da fare.

Moto rubata contro auto, un morto a Firenze

I vigili del fuoco, giunti sul posto con due automezzi hanno operato a lungo per estrarre dalle lamiere ed estratto il conducente rimasto bloccato: i sanitari poi non hanno potuto fare null'altro che constatarne il decesso. Aveva 44 anni.

Le due persone che si trovavano a bordo della moto sono state soccorse e trasportate al pronto soccorso, non sarebbero in pericolo di vita. La dinamica dell'incidente deve ancora essere ricostruita con precisione, ma in base alle prime informazioni disponibili, scrive FirenzeToday, la moto procedeva contromano e a velocità sostenuta.

Nardella: "Ferita enorme per tutta la città"

La polizia municipale ha immediatamente informato la procura dell'accaduto e adesso sta indagando. "Siamo sgomenti per l’accaduto, ed esprimiamo vicinanza alla famiglia della vittima per questa grave perdita - ha detto il sindaco Dario Nardella - Stamani in giunta abbiamo parlato anche di questo tragico incidente e deciso che, in attesa di ulteriori elementi e di chiarire l’esatta ricostruzione, il Comune si costituirà parte civile in un eventuale processo contro i responsabili dell’incidente mortale. Questa è una ferita enorme per tutta la città".

