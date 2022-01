Auto si schianta contro un pullman: morti 5 ragazzi

Un'altra tragedia. Cinque giovani sono morti in un incidente stradale sulla strada provinciale 45, nel territorio del comune di Rezzato in provincia di Brescia. Secondo le informazioni dei vigili del fuoco, intervenuti sul posto, l'incidente si sarebbe verificato per uno scontro tra un pullman e un'auto. Un impatto devastante che non ha lasciato scampo ai cinque ragazzi: la Polo Volkswagen sulla quale viaggiavano si è schiantata frontalmente con un autobus. L'auto è andata completamente distrutta nel frontale, i giovani sono morti sul colpo.

L'incidente è avvenuto poco dopo le 22.30. I soccorritori giunti sul posto non hanno potuto che constatare il decesso dei cinque amici che sarebbero morti poco dopo l'impatto. Dalle prima informazioni sembra che sull'autobus non c'era alcun passeggero. Il conducente del mezzo è rimasto solo lievemente ferito, ed è stato portato in ospedale in Poliambulanza per le cure del caso. A quanto pare, non avrebbe potuto fare nulla per evitare l'impatto con la Polo che viaggiava nell'altra direzione di marcia. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio delle forze dell'ordine.

Incidente nel Bresciano: chi sono le vittime

Le vittime sono cinque ragazzi tra i 17e i 22 anni, quattro ragazzi e una ragazza. Sarebbero tutti residenti in Valle Sabbia: Dennis Guerra, classe 2002, di Sabbio Chiese; El Harram Imad, classe 2002, di Preseglie; Natiq Imad, classe 2002, di Pertica Bassa; Natiq Salà, classe 2000, di Vestone; Irene Sala, classe 2004.

Dei rilievi se ne sono occupati gli agenti della Polizia stradale di Brescia; sul posto c'erano anche Carabinieri, Vigili del Fuoco di Brescia e Polizia locale di Rezzato, che ha chiuso il tratto di strada per la rimozione dei veicoli.

Il tragico bilancio del week end

Il bilancio dell'ultimo fine settimana è drammatico. Solo ieri altri tre giovani sono morti in un incidente stradale avvenuto invece sulla strada provinciale Pisticci-San Basilio, in provincia di Matera. L'auto su cui viaggiavano sarebbe uscita di strada dopo lo scontro con un'altra vettura finendo in un burrone. Un'altra tragedia è stata invece registrata sulle strade della Capitale dove un'auto con a bordo 5 ragazzi si è ribaltata. Nello schianto ha perso la vita un giovane di soli 17 anni.