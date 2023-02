Scontro tra due autobus: autista incastrato tra le lamiere, passeggeri feriti

Un terribile incidente ha coinvolto due autobus Atac nella serata di ieri, venerdì 3 febbraio, nel quartiere Prati a Roma. Uno dei due autisti è rimasto incastrato tra le lamiere dei mezzi dopo lo schianto, mentre alcuni passeggeri sono rimasti feriti.

Scontro tra autobus Atac a Roma

Siamo su viale Angelico e sono da poco passate le 22.30. I due mezzi viaggiano a poca distanza uno dall'altro quando, per cause da accertare, si scontrano, tamponandosi. Si tratta le delle linee 32 e 69, a quell'ora con passeggeri a bordo. La frenata è brusca e chi è all'interno cade o sbatte contro quel che c'è nell'autobus. Sono tre quelli messi peggio, trasportati dalle ambulanze intervenute in codice giallo.

Ad avere la peggio l'autista del secondo mezzo, incastrato all'interno dopo lo scontro. Per liberarlo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco che l'hanno quindi consegnato al 118. Sul posto gli agenti della polizia locale di Roma Capitale.