Donna intrappolata nell'auto ferma in autostrada, due tir la travolgono

Dell'auto su cui viaggiavano zia e nipote non resta che un ammasso di lamiere accartocciate, loro sono miracolosamente salvi: feriti ma vivi dopo essere rimasti coinvolti in un incidente lungo il tratto piacentino dell'autostrada A1 tra Fiorenzuola e Piacenza, all'altezza di Cadeo. Come racconta Stefano Pancini su IlPiacenza, l'auto su cui viaggiava la coppia è stata travolta in pieno da due autoarticolati.

Questa la ricostruzione di quanto accaduto. Intorno alle 2 di notte una settantenne e il nipote di 35 anni (entrambi di Pescara) viaggiano in direzione Milano. La vettura sbanda e lo sportello del passeggero resta bloccato. L'uomo scende dal mezzo e inizia a sbracciarsi per chiedere aiuto lungo il ciglio della strada. Un camionista di passaggio lo vede e inchioda, non riesce a evitare lo schianto. Il suo tir centra l'auto con ancora la donna a bordo. Il trentacinquenne invece riesce a schivare l'impatto. L'autoarticolato finisce di traverso lungo la carreggiata. In quell'istante sopraggiunge un altro mezzo e la carambola è inevitabile.





Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Fiorenzuola e i vigili del fuoco. La donna rimasta all'interno dell'abitacolo dell'auto è stata liberata e portata in ospedale. Ha riportato varie contusioni e qualche trauma, ma le sue condizioni non sono gravi. Solo qualche ematoma per il nipote. Il traffico è rimasto bloccato per oltre un'ora.

