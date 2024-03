Devastante schianto nella nebbia in autostrada: due morti, ci sono vari feriti

Due morti e sei feriti, di cui uno in gravi condizioni. Questo il bilancio del grave incidente stradale avvenuto nella mattina di oggi, venerdì 22 marzo, sull'autostrada A1, in provincia di Piacenza. Al chilometro 56, lungo la corsia Nord in direzione Milano, si sono scontrati un'auto e almeno due mezzi pesanti: la dinamica dell'incidente è ancora da accertare, ma la causa principale sembra la nebbia.

Sul posto mezzi dei vigili del fuoco e del 118 di Piacenza, insieme alle pattuglie della polizia stradale e al personale tecnico di Autostrade. Inizialmente era stata attivata anche l'eliambulanza del 118 di Parma che, sempre a causa delle fitta nebbia presente nella zona, non ha potuto effettuare l'atterraggio. L'incidente ha avuto pesanti ripercussioni sul traffico con la chiusura di quel tratto e la deviazione del flusso di auto: la polizia stradale ha disposto la chiusura del casello di Piacenza Sud. Contemporaneamente si sono verificati altri incidenti, di minore entità, anche lungo la corsia Sud tra Piacenza e Fiorenzuola.

Autostrade per l'Italia ha comunicato inoltre la chiusura temporanea del tratto compreso tra il bivio con l'A21 e Basso lodigiano verso Milano. Sul luogo dell'evento attualmente il traffico circola su due corsie e si registrano almeno sette chilometri di coda verso Milano. Ai mezzi provenienti da Bologna e diretti verso Milano si consiglia di immettersi in A1 verso Verona, quindi in A4 verso Milano.