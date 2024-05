Gravissimo incidente tra quattro tir e tre auto in autostrada, ci sono dei morti

Camion e auto che si scontrano e diventano un groviglio di lamiere. Caos oggi, 29 maggio, sull'A1 al km 328 nel comune di Figline Valdarno, in provincia di Firenze, dopo lo svincolo Valdarno in direzione Nord. Due persone sono morte e una terza è ferita. I mezzi coinvolti sono quattro tir e tre auto.

È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre i corpi delle persone coinvolte ma per due di loro era ormai tardi. Le vittime dell'incidente sono un uomo di 78 anni e una donna di 79 anni. Un uomo di 47 anni è stato trasportato in elisoccorso al pronto soccorso dell'ospedale Careggi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A causa dell'incidente e delle code che si sono create, è rimasta imbottigliata anche un'ambulanza impegnata nel trasferimento urgente da Foligno di un bambino verso l'ospedale Meyer. I vigili del fuoco hanno aperto un varco per consentire al mezzo di proseguire la corsa.