Maxi incidente sull'autostrada A1: sette auto coinvolte e traffico in tilt

Maxi incidente sull'A1. La giornata dell'esodo di Ferragosto inizia con code infinite sull’autostrada Milano-Napoli. Il traffico è andato in tilt dopo un incidente avvenuto intorno alle 7 di questa mattina nel tratto compreso tra Anagni e Colleferro verso Napoli, all'altezza del km 594, che ha visto coinvolte sette autovetture. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della polizia stradale e il personale di Autostrade per l'Italia. Attualmente il traffico transita su due corsie. Tra Frosinone e Ceprano si sono registrati fino a 8 km di coda in direzione di Napoli. Secondo l'ultimo aggiornamento di Autostrade per l'Italia la situazione è in miglioramento e attualmente si registrano code a tratti tra il nodo A1/A24 Roma-Teramo e Ceprano e tra Frosinone e Ceprano (in direzione Napoli).

Il calendario della viabilità

Quella di oggi sarà una giornata difficile per chi si mette in viaggio. Stando al calendario di "Viabilità Italia", la mattina di sabato 12 agosto è contrassegnata dal bollino nero, mentre nel pomeriggio sarà rosso. Domenica 13 agosto sarà bollino rosso per tutta la giornata, mentre per lunedì 14 è previsto il colore giallo che contraddistingue una situazione di traffico intenso, ma senza particolari criticità. Altri giorni caldi sono quelli del rientro dei vacanzieri: tra il 18 e il 20 agosto e il 25 e 27 agosto il bollino tornerà a essere rosso, così come il 2 e 3 settembre.

