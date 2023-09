Piomba sulla corsia opposta e si schianta con un'altra auto: due morti e due feriti sull'A1

Due persone hanno perso la vita in un incidente avvenuto sull'autostrada A1 tra Incisa e Firenze Sud (direzione Bologna). Stando a una prima ricostruzione, per cause ancora da accertare, un furgone è finito dalla corsia nord alla corsia opposta dove stava sopraggiungendo una seconda vettura.

Nello schianto, riferisce FirenzeToday, sono morti entrambi i conducenti. Altre due persone sono state accompagnate in gravi condizioni all'ospedale di Ponte a Niccheri.

Il tratto autostradale è stato chiuso. Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i vigili del fuoco, le pattuglie della polizia stradale e il personale di Autostrade per l'Italia.?Sono inoltre in corso le operazioni di distribuzione dell'acqua da parte del personale di soccorso intervenuto.

Solo questa mattina, sempre sull'A1, un altro incidente avvenuto 1 tra Fidenza e Fiorenzuola, in provincia di Piacenza, è costato la vita al conducente di un autobus.

